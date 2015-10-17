В Японии произошел разлив нефти из-за столкновения танкеров

Как сообщает береговая охрана страны, столкновение произошло между японским нефтяным танкером «Вакомару» водоизмещением 2018 тонн и панамским химическим танкером «Салфа гарланд» водоизмещением 3498 тонн, передает ТАСС.

Читайте такжеОколо 35 тонн сырой нефти попало в Северное море в результате разливаИз японского танкера произошла утечка нефти - береговая охрана уже оцепила территорию разлива, масштабы которого не называются. О пострадавших в результате столкновения судов также не сообщается.

Последний на сегодняшний день крупный разлив нефти произошел в мае в Санта-Барбаре. Тогда причиной стал разрыв нефтепровода. Ориентировочно вылилось 2,5 тыс. баррелей, протяженность пятна в океане составила 14 км.