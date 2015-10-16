Киев в дыму: за сутки площадь тлеющих торфяников увеличилась до 20 гектаров

За сутки площадь тлеющих торфяников вблизи Киева увеличилась с 15 га до 20 га.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным ГСЧС, на территории Киевской области в 9 районах продолжается тушение 14 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 20 га (вчера сообщалось о 10 очагах на площади около 15 га).

Спасатели информируют, что к тушению от ГСЧС привлечено 153 человека и 49 единиц техники. С 9.00 утра еврокоптером проводится воздушная разведка.

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Также ГСЧС сообщает о двух случаях горения травяного настила в столице. Так, 15 октября на территории Голосеевского парка возникло возгорание травяного настила, кустов и старых поваленных деревьев на площади около 4 га. В 17.32 возгорание было ликвидировано.

16 октября в 06.35 в Днепровском районе возникло возгорание травяного настила на площади около 1,5 га (микрорайон ДВРЗ ул. Макаренко). В 09.20 пожар ликвидировали.

«Указанные пожары могли стать причиной ощущения в отдельных районах города Киева наличия в воздухе продуктов горения», - отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 11-13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 24 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).