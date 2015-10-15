На Черниговщине из-за пожара на торфяном поле областной центр окутан дымом

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области, данный пожар стал причиной сегодняшнего задымления в Чернигове.

По данным спасателей, проблема тушения заключается в недостатке воды в мелиоративных каналах.

Кроме того, 14 октября, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица, произошло дополнительное возгорание сухой травы и торфа на этом же поле.

На сегодняшний день общая площадь пожара составляет 5,3 га.

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Для его ликвидации сформирован сводный отряд Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области в составе 13 человек с использованием 4 единиц техники. Для тушения пожара задействована мощная насосная станция, способная обеспечить ежесекундную подачу 110 литров воды, и спецавтомобиль, оснащенный водными рукавами длиной 2 км.

Спасатели работают на месте пожара круглосуточно, установив мачты с осветительными прожекторами, электрогенераторы, также развернут штаб пожаротушения, оборудованы палатка и полевая кухня.

В Черниговской области с начала года нарушение элементарных правил пожарной безопасности гражданами привело к возникновению 876 пожаров в экосистемах, при которых огнем уничтожено 165 га настила в лесу, 29 га торфяников, 15 га сельхозугодий и 3312 га сухой растительности на открытой территории.