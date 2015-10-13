На Киевщине продолжают тушить шесть очагов горения торфа (фото)

В Киевской области спасатели продолжают ликвидировать шесть очагов горения торфа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 9:00 13 октября на территории Киевской области проводится тушение 6 очагов горения торфяников на общей площади 9,9 га.

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В частности, в Барышевском районе продолжает гореть торф на площади 1,1 га возле с. Остролучье. В Вышгородском районе горит торф на площади 0,6 га возле с. Абрамовка. Кроме того, продолжается тушение торфа на площади около 4,8 га вблизи пгт Гостомель в русле р. Ирпень, обнаружено горение торфа на площади 1 га вблизи г. Ирпень.

Также в Киево-Святошинском районе горит торф на площади 0,19 га вблизи хутора Красный. Выявлено возгорание торфа на площади 3,5 га вблизи пгт Бородянка.

Сейчас для ликвидации возгорания залежей торфа привлечены 55 человек личного состава, также задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники.