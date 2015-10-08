Около 35 тонн сырой нефти попало в Северное море в результате разлива

Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией, сообщает ТАСС.

"Предварительные оценки указывают на выброс сырой нефти общим объемом порядка 40 кубических метров. Масштаб и причины инцидента будут уточняться", - заявляют в Statoil.

Согласно пресс-релизу, попадание нефти в воду было замечено в 08:30 утра по местному времени (09:30 по Киеву) в ходе отгрузки нефти в танкер Hilda Knutsen с морского причала-буя, расположенного между нефтедобывающими платформами Statfjord A и Statfjord B. Отгрузка была немедленно остановлена, трубопроводы перекрыты. При этом платформы продолжают работу в нормальном режиме.

Читайте такжеВ Канаде произошел масштабный разлив нефти

В Statoil отмечают, что причиной инцидента стал дефект нефтеналивного рукава. За развитием ситуации ведется наблюдение с дежурного судна и спасательного вертолета. Власти оповещены о случившемся.

Нефтегазовое месторождение Statfjord является одним из старейших на норвежском шельфе. Оно было открыто в 1974 году, добыча началась в 1979. В настоящее время объемы добычи находятся на уровне 20-25 тыс. баррелей в день. Утечки нефти на месторождении ранее происходили в 2007 и 2008 годах.