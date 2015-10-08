Химический гигант США выплатит $1,6 млн женщине, заболевшей раком из-за употребления загрязненной воды

Такое решение приняло жюри присяжных в городе Колумбус, передает ТАСС.

Как утверждала истец Карла Мари Бартлетт, DuPont несет ответственность за загрязнение химическим веществом под названием перфтороктановая кислота источника питьевой воды, расположенного рядом с заводом компании в городе Паркерсбург (штат Западная Вирджиния). По словам Бартлетт, которая ранее проживала близ этого населенного пункта, после употребления зараженной воды у нее развился рак почек.

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Сторона обвинения также утверждала, что представители DuPont знали о том, какую опасность представляет перфтороктановая кислота для здоровья человека, однако скрывали этот факт от общественности.

Отметим, что компания начала использовать перфтороктановую кислоту на заводе в Паркерсбурге для производства тефлона еще в 1950-х годах. Всего в отношении DuPont на данный момент подано уже свыше 3,5 тыс. исков, в которых компанию обвиняют в загрязнении воды этим высокотоксичным веществом.

Истцы утверждают, что употребление зараженной воды привело к развитию у них серьезных заболеваний, включая рак, язву, различные дисфункции щитовидной железы.