Территория вокруг ЧАЭС похожа на заповедник - ученые

К таким выводам пришли авторы статьи в журнале Current Biology, передает Лента.ру.

Первые исследования экосистем Чернобыльской зоны отчуждения указали на сильное воздействие радиации и сокращение численности животных. Однако анализ данных, собранных за все 29 лет, прошедших после аварии на ЧАЭС, говорит о том, что популяции восстановились.

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Лосей, оленей, косуль и кабанов в зоне отчуждения примерно столько же, сколько в не затронутых радиацией заказниках региона. Численность волков – почти в семь раз выше. Временное сокращение популяции кабанов в 2000-е годы вызвала вспышка болезни, не связанной с радиационным воздействием. Иными словами, несмотря на весь вред, который радиоактивное заражение нанесло отдельным особям, после 30 лет такого воздействия зона отчуждения поддерживает многочисленное сообщество млекопитающих.

«Вполне вероятно, что сейчас диких животных в Чернобыле гораздо больше, чем до аварии. Это не означает, что радиация полезна для дикой природы. Просто деятельность человека — охота, лесоводство, сельское хозяйство — наносит куда больше вреда», — резюмирует соавтор статьи Джим Смит (Jim Smith).

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