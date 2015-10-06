Территория вокруг ЧАЭС похожа на заповедник - ученые

05:51, 06 октября 2015
Природные ресурсы
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Территория вокруг Чернобыльской АЭС теперь больше похожа на заповедник, чем на зону бедствия.

independent.co.uk

К таким выводам пришли авторы статьи в журнале Current Biology, передает Лента.ру.

Первые исследования экосистем Чернобыльской зоны отчуждения указали на сильное воздействие радиации и сокращение численности животных. Однако анализ данных, собранных за все 29 лет, прошедших после аварии на ЧАЭС, говорит о том, что популяции восстановились.

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Лосей, оленей, косуль и кабанов в зоне отчуждения примерно столько же, сколько в не затронутых радиацией заказниках региона. Численность волков – почти в семь раз выше. Временное сокращение популяции кабанов в 2000-е годы вызвала вспышка болезни, не связанной с радиационным воздействием. Иными словами, несмотря на весь вред, который радиоактивное заражение нанесло отдельным особям, после 30 лет такого воздействия зона отчуждения поддерживает многочисленное сообщество млекопитающих.

Кони Пржевальского в лесах під Чернобылем осенью 1998г. / фото: УНИАН

«Вполне вероятно, что сейчас диких животных в Чернобыле гораздо больше, чем до аварии. Это не означает, что радиация полезна для дикой природы. Просто деятельность человека — охота, лесоводство, сельское хозяйство — наносит куда больше вреда», — резюмирует соавтор статьи Джим Смит (Jim Smith).

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