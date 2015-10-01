В Минэкологии и МВД пока не справляются с ликвидацией незаконной добычи янтаря

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Минэкологии Сергей Курыкин.

«Мощностей нашего министерства не хватает. Мы очень благодарны Министерству внутренних дел за их усилия, но, очевидно, общих усилий на сегодня пока недостаточно для того, чтобы эти недостатки исправить. Мы очень надеемся эту работу вывести на новый уровень», - сказал Курыкин.

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По его словам, одной из проблем незаконной добычи янтаря является отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы обеспечивала интересы местного населения и предприятий, желающих заниматься легальной добычей янтаря.

«На сегодняшний день в рамках своей компентенции мы отрабатываем вопросы нормативно-правовой базы», - добавил глава министерства.

При этом он подчеркнул, что наряду с усовершенствованием нормативно-правовой базы для легализации добычи янтаря необходима активная борьба с незаконными добытчиками ценного камня.

«С одной стороны, это совершенствование существующей нормативно-правовой базы, то есть введение добычи в приемлемые для общества правовые рамки. С другой стороны, это бескомпромиссная борьба с нелегальной добычей, которая наносит огромный экологический ущерб и одновременно приводит к убыткам в государстве», - отметил Курыкин.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста относительно незаконной добычи в Закарпатье ценного облицовочного камня – андезита, глава Минэкологии сообщил, что от местных властей, которые осуществляют надзор за пользованием недр, никаких претензий по этому вопросу в течение 2014-2015 годов в Министерство экологии и Государственную службу геологии и недр не поступало.

«Я не исключаю того, что там могут быть нарушения. Мы будем уделять этому повышенное внимание и будем изучать этот вопрос», - отметил Курыкин, уточнив, что в Закарпатской области есть 28 месторождений, где можно добывать андезит. При этом он сообщил, что на добычу этого камня в Украине выдано 7 лицензий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Ожидается, что принятие данного закона позволит снизить криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут на период разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

22 июля вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский, подавший в сентябре текущего года в отставку, поручил Министерству экологии и природных ресурсов и Государственной службе геологии и недр разработать изменения в законодательство для решения проблемы нелегальной добычи янтаря в стране.

Вице-премьер отметил необходимость подготовки комплексной программы развития отрасли добычи янтаря, которая будет способствовать развитию региона за счет легального и прозрачного механизма использования недр.

По его словам, в этой сфере должно работать одно госпредприятие, которое будет осуществлять добычу и реализацию янтаря на внутреннем и внешних рынках.

При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что в случае отсутствия позитивных результатов по легализации добычи янтаря на территориях, где ведется его незаконная добыча, возможно введение особого режима деятельности. В частности, ограничено передвижение, введены более жесткие правоохранительные меры, а также ряд других мер, направленных на решение проблемы.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.