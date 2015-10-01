Из-за жары Куяльницкий лиман в Одесской области стал розовым (видео)

Последние месяцы в Одессе стояла настоящая летняя жара и бездождевая погода, передает ТСН.

Количество воды в лимане значительно уменьшилось, а ее соленость наоборот выросла.

"Это нездоровый цвет, конечно. Определенные микроорганизмы при большой концентрации соли дают такой оттенок лиманской воды. Если бы зимой не закачивали туда воду из моря, то сейчас бы мы не видели этого. Мы бы видели небольшую лужу, а вокруг бы все было бы белое и могли бы быть эти соляные бури, от этого могла бы пострадать частично и Одесса", - рассказывает активист экологической организации Сергей Гуцалюк.

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Стоит отметить, что на Куяльницком лимане сегодня можно увидеть сразу несколько уникальных природных явлений. Кроме самой розовой воды, побережье здесь напоминает зимний пейзаж. Мощный ветер поднимает волны, которые образуют пену, и ее будто снег выносит на берег.

Яркие краски будут держаться на лимане недолго — как только начнутся дожди и станет прохладно, вода вернется к привычному цвету.