Боевики-"экологи" уничтожают природный национальный парк на Донбассе

Весной этого года прекратила существование 50-тысячная колония пестроносой крачки, значительно сократилась численность большинства околоводных птиц, так и не вывели птенцов пеликаны в природном парке "Меотида".

Об этом 0629 сообщили бывшие работники «Меотиды». Люди убеждены, что такое положение - результат деятельности новоиспеченных руководителей ландшафтного заповедника.

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«В Новоазовский район приехали два жителя Ясиноватского района – Андрей Судьин, представившийся как "главный эколог" "ДНР", и Александр Михеев, взявший на себя функции "директора нового заповедного образования" - биосферы, особо охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида». В результате их деятельности ликвидированы заповедник «Хомутовская степь», 90-летие которого мы собирались отметить в следующем году, и наша гордость «Меотида», - рассказывают бывшие сотрудники.

Интересно то, что личности данных "руководителей" к экологии или природоохранной деятельности никакого отношения не имеют.

Как стало известно из неофициальных источников, Андрей Судьин уже в 19 лет руководил несколькими частными предприятиями и обществами с ограниченной ответственностью. Причем виды деятельности этих ЧП и ООО разнилась – от торговли на лотках овощами и фруктами, табачными изделиями и кофе, до продажи нефтепродуктов, топлива, руды, металла, промышленных химических веществ.

Ни одного дня из своей трудовой деятельности в экологической сфере не проработал и Александр Михеев. По специальности он инженер-электрик, и очень далек от понятий гнездование, рекреация, охрана пернатых и т.д.

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«Первое, что сделали новые "руководители", это "разогнали" квалифицированных специалистов, а птицы, лишившись охраны, разлетелись сами», - говорят бывшие сотрудники «Меотиды».

Напомним, природный парк «Меотида» заслуженно считается гордостью Украины. По темпам и результатам возрождения родной природы он превосходил ведущие европейские заповедники. Численность редких видов птиц на просторах «Меотиды» до 2015 года постоянно росла. Пернатых не пугали ни неблагоприятные погодные условия, ни боевые действия 2014 года.