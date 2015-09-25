На Львовщине для усиления борьбы с незаконной вырубкой леса введут электронный учет древесины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка поручил за два месяца установить GPS-трекеры на лесовозы, а также в начале октября представить график внедрения мониторинга за движением древесины.

Кроме этого, губернатор поручил обнародовать на сайте Львовской областной государственной администрации и областного управления лесного и охотничьего хозяйства перечень мест, где будут проходить плановые рубки леса.

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Как рассказал начальник Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Дейнека, на всех государственных лесохозяйственных предприятиях области введут 100% учет древесины.

"На каждом бревне установят бирку, номер которой будет вноситься в единую электронную систему. Транспортировать можно будет только учтенную древесину", - сказал Дейнека.

Он также проинформировал, что за 8 месяцев нанесен ущерб лесному хозяйству на 11,6 млн грн.

"В этом году незаконно вырубили 3 113 кубометров леса, - рассказал Анатолий Дейнека. - Во всех случаях составлены соответствующие акты, 143 дела переданы в правоохранительные органы для проведения расследования".

Наибольшее количество незаконных рубок леса зафиксировано в Старосамборском, Турковском и Яворивском районах Львовской области.