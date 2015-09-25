В Мариуполе этой осенью появятся деревья-"экзоты"

Также в скверах и на площадях будут высажены 150 кустов роз. В отличие от прошлой осени, в городе появятся 1645 многолетних деревьев и кустарников.

Как сообщили в КП «Зеленого строительства», в этом году в городе высадят 20 платанов и порядка 40 сакур, сообщает 0629.com.ua.

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Здесь отметили, что это новые виды экзотических деревьев, и если они приживутся в нашем климате, то тогда их будут высаживать постоянно.

Осенняя посадка традиционно начнется с середины октября.