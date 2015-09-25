В Мариуполе этой осенью появятся деревья-"экзоты"
15:21, 25 сентября 2015Природные ресурсы
230
Этой осенью «Зеленстрой» планирует высадить 1557 деревьев, в том числе 305 хвойных, 2321 кустарник, 842 из которых – хвойные, будут высажены с комом.
В Мариуполе появятся экзотические деревья / kiev.all.biz
Также в скверах и на площадях будут высажены 150 кустов роз. В отличие от прошлой осени, в городе появятся 1645 многолетних деревьев и кустарников.
Как сообщили в КП «Зеленого строительства», в этом году в городе высадят 20 платанов и порядка 40 сакур, сообщает 0629.com.ua.
Читайте такжеВ столичном ботсаду отпразднуют День матери: планируют наградить волонтеров и высадить сакуры
Здесь отметили, что это новые виды экзотических деревьев, и если они приживутся в нашем климате, то тогда их будут высаживать постоянно.
Осенняя посадка традиционно начнется с середины октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter