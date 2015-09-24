Сегодня отмечается Всемирный день моря

Этот день отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации.

Стоит отметить, что до 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября.

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Цель Всемирного дня моря - привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

Две наиболее важные задачи - повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.