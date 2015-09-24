Сегодня отмечается Всемирный день моря
15:47, 24 сентября 2015Природные ресурсы
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Всемирный день моря - один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций.
Всемирный день моря отмечают с 1978 года / Фото УНИАН
Этот день отмечается с 1978 года по решению 10-й сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации.
Стоит отметить, что до 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября.
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Цель Всемирного дня моря - привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.
Две наиболее важные задачи - повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.
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