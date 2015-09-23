Минэкологии одобрило проект дноуглубления Днепра на 50 миллионов гривень

Министерство инфраструктуры Украины 22 сентября получило положительный вывод государственной экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов по проекту дноуглубления реки Днепр стоимостью 50 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы Мининфраструктуры, проект предусматривает изъятие слоя каменных пород на лимитирующих перекатах Днепровского и Днепродзержинского водохранилищ.

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«Министерство инфраструктуры благодарно исполняющему обязанности министра экологии и природных ресурсов Сергею Курыкину и его заместителю Светлане Коломиец за поддержку в нашем стремлении завершить процедуру экспертизы в кратчайшие сроки. Благодаря налаженному межведомственному сотрудничеству проект, который обсуждается с 2013 года, наконец-то вышел на новый этап», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова.

В частности, Администрация морских портов Украины (АМПУ) предоставит средства для проведения дноуглубительных работ на Днепре в размере 50 млн грн в виде возвратной помощи.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие средства были заложены в финансовый план Администрации морпортов на 2015 год, который был утвержден Кабмином 16 сентября.

«Сейчас для дальнейшей реализации проекта необходим положительный вывод по экспертизе проектной документации, которую проводит ГП «Укргосстройэкспертиза». После этого будет возобновлена тендерная процедура на определение подрядчика для осуществления дноуглубительных работ», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщалось со ссылкой на данные министерства, соглашение с «Укргосстройэкспертизой» было заключено 12 июня, сразу после получения оригинала проекта, поскольку оригиналы документации являются необходимым условием для проведения экспертизы. Госпредприятие «Укрводпуть» оплатило стоимость экспертизы, срок проведения которой составляет 60 дней, следовательно, выводы должны были поступить в министерство 11 августа, однако их до сих пор нет.

В свою очередь Минэкологии получило проект на согласование от Мининфраструктуры 13 мая этого года, но вывод госэкспертизы задерживался из-за крайне забюрократизированной процедуры.

Как сообщал УНИАН, проект дноуглубления Днепра был разработан институтом «Укрречтранспроект» по заказу одного из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции в Украине агрохолдинга «Нибулон» еще в 2013 году, однако проект так и не был реализован.

Только в этом году Мининфраструктуры нашло средства для запуска проекта, которые предоставит АМПУ в виде возвратной помощи.

В этой связи министерство уже прошло часть этапов еще до получения оригинала документации, который компания «Нибулон» передала 9 июня 2015 года.

Ранее транспортное ведомство уже получило согласование проекта от трех облгосадминистраций, Государственной службы геологии и недр Украины и Государственного агентства рыбного хозяйства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что дноуглубительные работы на Днепре могут начаться в июле 2015 года. Он также отметил, что ориентировочные сроки работ по углублению реки составят 2-3 месяца.

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Стоит отметить, что компания «Нибулон» неоднократно обращалась к Минифраструктуры за разрешением на проведение дноуглубительных работ на Днепре. По состоянию на 2012 год ориентировочная стоимость этого проекта оценивалась в 20 млн грн, которые «Нибулон» готов инвестировать в этот проект при условии предоставления скидки на портовые сборы в размере внесенных инвестиций.

По оценкам экспертов, основными причинами, сдерживающими грузовое и пассажирское речное судоходство, а также мешающими наращиванию объемов речных грузоперевозок, являются аварийно-опасные участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах и недостаточная пропускная способность судового хода реки Южный Буг.

По данным Речной информационной службы водных путей Украины, количество судопроходов (рейсов) по реке Днепр в период навигации 2014 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 79,2% – до 5538 судов.