Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие три дня

23-25 сентября в южной части, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Киевской, большинстве районов Харьковской и Сумской областей ожидается чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает гидрометцетр.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве побит столетний температурный рекорд "бабьего лета". В столице 18 сентября максимальная температура воздуха после полудня достигла +29,2°С.

Таким образом, превышен предыдущий рекорд температуры для этого дня 1909 года на 0,9°С.

Стоит отметить, что это уже восьмой температурный рекорд в сентябре, который начался высокими температурами.