Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие три дня
15:05, 22 сентября 2015Природные ресурсы
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23-25 сентября в южной части некоторых областей Украины ожидается пожарная опасность 5-го класса.
Иллюстративная фотография / 1562.kharkov.ua
23-25 сентября в южной части, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Киевской, большинстве районов Харьковской и Сумской областей ожидается чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
Об этом сообщает гидрометцетр.
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Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве побит столетний температурный рекорд "бабьего лета". В столице 18 сентября максимальная температура воздуха после полудня достигла +29,2°С.
Таким образом, превышен предыдущий рекорд температуры для этого дня 1909 года на 0,9°С.
Стоит отметить, что это уже восьмой температурный рекорд в сентябре, который начался высокими температурами.
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