Лесные пожары в Бурятии потушены

Об этом сообщает МЧС Бурятии. Пожароопасный сезон в республике начался в этом году 1 апреля, после чего за неполные шесть месяцев в регионе произошло свыше 1500 природных пожаров, огонь прошел более 677 тыс. гектар - это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Для тушения возгораний на природных территориях было привлечено свыше 8000 человек и более 500 единиц техники, в том числе авиации.

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По словам замминистра природных ресурсов и экологии России, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, группировка сил, стянутых в Бурятию для борьбы со стихией в августе нынешнего года, по масштабам стала беспрецедентной для страны. Подобного масштаба работа последний раз проводилась еще в СССР. Причиной разгула стихии стало аномально жаркое лето.