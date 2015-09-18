Белогорское водохранилище в Крыму стремительно мельчает

Как рассказывают жители корреспонденту Крым. Реалии, в Белогорском районе за полтора месяца практически не было дождей.

Белогорское и еще одно местное Тайганское водохранилища пополняются водами крупнейшего в Крыму источника Карасу-Баши. Вода с этих водохранилищ активно спускается для наполнения Северо-Крымского канала.

Читайте такжеВ столице запретили промышленный вылов рыбы

Водой из Тайганского водохранилища активно пользуется местный парк львов «Тайган». Его директор Олег Зубков отметил, что пока не видит критичной ситуации в наполняемости водохранилища. По его словам, для нужд его объекта воды пока хватает.

Власти Крыма заявляют, что полуостров на 100% обеспечен водой на весь осенне-зимний период, указывая на наполняемость водохранилищ естественного стока. В российском правительстве Крыма рассчитывают, что осенние осадки дадут дополнительные притоки в водохранилища, что обеспечит бесперебойное водоснабжение всего Крыма.