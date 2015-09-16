В столичном парке "Юность" создадут два "зеленых лабиринта"

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующие работы будет осуществлять коммунальное предприятие «Киевский центр развития городской среды» совместно со Святошинским управлением зеленых насаждений.

Читайте такжеВ столице предлагают заменить тополя на другие деревья: киевляне могут проголосовать за дубы и березы

Предполагается, что детский будет занимать площадь 200 кв. м и за два года вырастет до 1,5 метра. Взрослый, в свою очередь, будет размещен на 500 кв. м и должен достичь примерно 2 метров в высоту.

Высадку растений «зеленых лабиринтов» рассчитано завершить за три недели, соответствующие работы начаты сегодня.

По информации директора КП «Киевский центр развития городской среды» Дениса Пивнева, идею создания «зеленых лабиринтов» позаимствовали во Франции, где такой вид паркового искусства приобрел широкую популярность.

Он сообщил, что киевские лабиринты будут высажены из лиственного кустарника, которые будут цвести в апреле-мае, а осенью будут желтеть. Они будут по-разному выглядеть в любое время года.

«Срок «годности» таких лабиринтов ориентировочно составляет 30 лет. Поэтому в них успеет побродить не одно поколение киевлян», – добавил Пивнев.