Под китайской пустыней ученые обнаружили большое соленое озеро

Находка была сделана в провинции Синьцзянь при исследовании Тамирской впадины, где, как заметили ученые, углекислый газ поглощается в больших количествах, пишет "Моя планета". В результате во время исследований под поверхностью пустыни был обнаружен большой естественный резервуар с соленой водой.

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"Мы и не подозревали, что в очень засушливом районе под землей может находиться такое огромное количество воды, — рассказал руководитель исследования профессор Ли Янь. — Возможно, наше исследование поможет изменить представление о пустынях".

Исследователи отметили, что воду из озера нельзя использовать для питья, однако она пригодится в сельскохозяйственных целях.