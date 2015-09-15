Greenpeace опубликовал подборку 10 лучших снимков, которые изменили мир (фоторепортаж)

16:59, 15 сентября 2015
Природные ресурсы
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Эти кадры облетели мир и помогли изменить его к лучшему.

Одна из легендарных фотографий активистов / greenpeace.org

Сегодня, 15 сентября, международная организация Greenpeace отмечает день рождения, сообщается на сайте организации.

Активисты опубликовали подборку - лучшие снимки, сделанные фотографами организации. Эти кадры облетели мир и помогли изменить его к лучшему.

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Greenpeace - это движение, объединяющее людей, которые хотят сохранить природу и мир на планете. Для этого они меняют отношение людей к природным богатствам Земли. 

Эта фотография сделана Робертом Кизайром в 1971 году, во время первой экспедиции Гринпис. Небольшая группа активистов, вдохновленных мечтой о мире без войны и насилия, отправилась из Ванкувера в плавание к острову Амчитка на Аляске, в районе которого прав
Эта фотография сделана Робертом Кизайром в 1971 году, во время первой экспедиции Гринпис. Небольшая группа активистов, вдохновленных мечтой о мире без войны и насилия, отправилась из Ванкувера в плавание к острову Амчитка на Аляске, в районе которого прав /  © Greenpeace
На этой фотографии активисты Гринпис на надувных лодках протестуют против захоронения радиоактивных отходов. Две огромные бочки были сброшены прямо на лодку с активистами, она перевернулась, её водитель — Вильям Гроинер — серьёзно пострадал. Благодаря акц
На этой фотографии активисты Гринпис на надувных лодках протестуют против захоронения радиоактивных отходов. Две огромные бочки были сброшены прямо на лодку с активистами, она перевернулась, её водитель — Вильям Гроинер — серьёзно пострадал. Благодаря акц /  © Greenpeace
В 1985 году экипаж корабля Гринпис «Воин радуги» (Rainbow Warrior) протестовал в Окленде против атомных испытаний, проводимых Францией в Тихом океане. Агенты французских спецслужб подорвали корабль накануне акции. Погиб фотограф Гринпис Фернандо Перейра.
В 1985 году экипаж корабля Гринпис «Воин радуги» (Rainbow Warrior) протестовал в Окленде против атомных испытаний, проводимых Францией в Тихом океане. Агенты французских спецслужб подорвали корабль накануне акции. Погиб фотограф Гринпис Фернандо Перейра.  /  © Greenpeace
После долгой кампании Гринпис Антарктида была признана природным заповедником, предназначенным для мира и науки. Это потрясающий результат работы многих сотрудников и доказательство того, что упорство защитников природы действительно приносит результаты.
После долгой кампании Гринпис Антарктида была признана природным заповедником, предназначенным для мира и науки. Это потрясающий результат работы многих сотрудников и доказательство того, что упорство защитников природы действительно приносит результаты.  /  © Greenpeace
На этой фотографии 1995 года активисты Гринпис блокируют работу платформы Brent Spar в Северном море, чтобы добиться запрета на сброс отходов в воду с прибрежных сооружений. Активисты продолжали акцию в течение двух месяцев! Они убедили мир в том, что пра
На этой фотографии 1995 года активисты Гринпис блокируют работу платформы Brent Spar в Северном море, чтобы добиться запрета на сброс отходов в воду с прибрежных сооружений. Активисты продолжали акцию в течение двух месяцев! Они убедили мир в том, что пра /  © Greenpeace
Гринпис раскрыл мировой общественности глаза на китовую охоту, и фотография была мощным инструментом в этом деле! Активисты Гринпис маневрировали на небольших надувных лодках между кораблями и животными, на которых были направлены гарпуны, прикрывая китов
Гринпис раскрыл мировой общественности глаза на китовую охоту, и фотография была мощным инструментом в этом деле! Активисты Гринпис маневрировали на небольших надувных лодках между кораблями и животными, на которых были направлены гарпуны, прикрывая китов /  © Greenpeace
Это фото помогло рассказать о влиянии электронных отходов на жизнь местного населения: маленький ребенок, сидящий на кабелях и электронном мусоре в Китае, никого не оставил равнодушным.
Это фото помогло рассказать о влиянии электронных отходов на жизнь местного населения: маленький ребенок, сидящий на кабелях и электронном мусоре в Китае, никого не оставил равнодушным. /  © Greenpeace
В 2010 году в Китае произошел разлив нефти в портовом городе Далянь. Ликвидировать его пришлось всем: рыбакам, местным жителям, пожарным, государственным служащим. На этом снимке рабочие, пытавшиеся отремонтировать подводный насос, попали в вязкое нефтяно
В 2010 году в Китае произошел разлив нефти в портовом городе Далянь. Ликвидировать его пришлось всем: рыбакам, местным жителям, пожарным, государственным служащим. На этом снимке рабочие, пытавшиеся отремонтировать подводный насос, попали в вязкое нефтяно /  © Greenpeace
В 2010 году в Мексиканском заливе произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества. Это снимок из Международного научно-исследовательского центра Форт Джексон: пеликаны в специальном загоне ждут, когда волонтёры центра очистят
В 2010 году в Мексиканском заливе произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества. Это снимок из Международного научно-исследовательского центра Форт Джексон: пеликаны в специальном загоне ждут, когда волонтёры центра очистят  /  © Greenpeace
Этот столб заметил сотрудник Гринпис России Игорь Подгорный летом 2010 года в Волгоградской области. Судя по всему, стоб сгорел от травяных пожаров. Этот фотоснимок облетел всю блогосферу и стал иллюстрацией к десяткам новостей, получил Интернет-премию «Р
Этот столб заметил сотрудник Гринпис России Игорь Подгорный летом 2010 года в Волгоградской области. Судя по всему, стоб сгорел от травяных пожаров. Этот фотоснимок облетел всю блогосферу и стал иллюстрацией к десяткам новостей, получил Интернет-премию «Р /  © Greenpeace

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