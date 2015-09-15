Greenpeace опубликовал подборку 10 лучших снимков, которые изменили мир (фоторепортаж)
16:59, 15 сентября 2015Природные ресурсы
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Эти кадры облетели мир и помогли изменить его к лучшему.
Одна из легендарных фотографий, сделанных активистами: пеликаны ждут, когда волонтёры центра очистят их от нефти / Greenpeace
Сегодня, 15 сентября, международная организация Greenpeace отмечает день рождения, сообщается на сайте организации.
Активисты опубликовали подборку - лучшие снимки, сделанные фотографами организации. Эти кадры облетели мир и помогли изменить его к лучшему.
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Greenpeace - это движение, объединяющее людей, которые хотят сохранить природу и мир на планете. Для этого они меняют отношение людей к природным богатствам Земли.
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