В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 16 человек
15:13, 15 сентября 2015Природные ресурсы
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Извержение вулкана Синабунг на острове Суматра в Индонезии продолжилось с новой силой.
По данным СМИ, погибли 16 человек / Фото Instagram/zulfafathia
В результате извержения есть жертвы, по данным местных СМИ, погибли 16 человек, передает ZN.UA. Над ближайшими населенными пунктами стоит столб дыма, дороги и автомобили засыпаны толстым слоем вулканического пепла.
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Синабунг извергается с начала июля, власти были вынуждены летом эвакуировать десятки тысяч человек, живущих рядом с вулканом. Однако недавно чиновники разрешили жителям вернулись в свои дома, так как решили, что активность вулкана снизилась.
Синабунг считался потухшим на протяжении 400 лет, однако в 2011 году вулкан проснулся.
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