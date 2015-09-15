В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 16 человек

В результате извержения есть жертвы, по данным местных СМИ, погибли 16 человек, передает ZN.UA. Над ближайшими населенными пунктами стоит столб дыма, дороги и автомобили засыпаны толстым слоем вулканического пепла.

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Синабунг извергается с начала июля, власти были вынуждены летом эвакуировать десятки тысяч человек, живущих рядом с вулканом. Однако недавно чиновники разрешили жителям вернулись в свои дома, так как решили, что активность вулкана снизилась.

Синабунг считался потухшим на протяжении 400 лет, однако в 2011 году вулкан проснулся.