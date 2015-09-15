В британских заповедниках хотят облагородить внешний вид, закопав провода ЛЭП в землю

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Guardian.

Работы будут проводиться в четырех национальных парках: Нью-Форесте и Дорсете на юге страны, Пик-Дистрикте в центральном графстве Дербишир и уэльсской Сноудонии.

Power lines to be taken down at cost of £11 million per pylon http://t.co/xogTyvAX7bpic.twitter.com/XVF6SCY2x7 — The Telegraph (@Telegraph) 14 Вересень 2015

Средства будут направлены на очищение внешнего вида заповедников от высоковольтных ЛЭП и 45 опор. Стоимость демонтажа каждой опоры ЛЭП составит 11 млн фунтов.

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Всего на проектной стадии обсуждалось проведение работ в 12 регионах, однако были выбраны наиболее "визуально загрязненные", а остальные отложат на будущее.