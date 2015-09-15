В британских заповедниках хотят облагородить внешний вид, закопав провода ЛЭП в землю

07:53, 15 сентября 2015
Природные ресурсы
560

Оператор британских электросетей National Grid намерен потратить 500 миллионов фунтов на проект по демонтажу опор линий электропередачи в ландшафтных заповедниках и закапыванию проводов в землю.

УНИАН

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Guardian.

Работы будут проводиться в четырех национальных парках: Нью-Форесте и Дорсете на юге страны, Пик-Дистрикте в центральном графстве Дербишир и уэльсской Сноудонии. 

Средства будут направлены на очищение внешнего вида заповедников от высоковольтных ЛЭП и 45 опор. Стоимость демонтажа каждой опоры ЛЭП составит 11 млн фунтов. 

Читайте такжеВ природно-заповедном фонде Украины ежегодно вырубают почти 1 миллион кубов древесины

Всего на проектной стадии обсуждалось проведение работ в 12 регионах, однако были выбраны наиболее "визуально загрязненные", а остальные отложат на будущее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter