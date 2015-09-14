На юге Украины почти всю неделю сохранится чрезвычайная пожарная опасность
16:12, 14 сентября 2015Природные ресурсы
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Местами даже в Днепропетровской области и на юге Одесской области будет преобладать пожарная опасность 5 класса.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
На юге Украины 15-18 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«15-18 сентября в Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской, местами Днепропетровской областях и на юге Одесской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - предупреждают синоптики.
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