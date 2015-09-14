На юге Украины почти всю неделю сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Местами даже в Днепропетровской области и на юге Одесской области будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

На юге Украины 15-18 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Читайте такжеПо Украине объявлено штормовое предупреждение Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. «15-18 сентября в Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской, местами Днепропетровской областях и на юге Одесской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - предупреждают синоптики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter