РФ справилась с лесными пожарами в Красноярском крае: ликвидирован последний очаг возгорания

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Лесопожарный центр.

"Последний очаг огня, действовавший в Ванаварском лесничестве на площади 45 га, ликвидирован", - уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что в этом году площадь распространения лесных пожаров удалось сократить в 6 раз - с 153,5 тыс. га в 2014 году до 25,8 тыс. га, почти в два раза сократилось число очагов огня.