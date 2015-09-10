На Тернопольщине вторые сутки тушат пожар вблизи газопровода (фоторепортаж)

В Тернопольской области спасатели вторые сутки тушат возгорание торфяника вблизи магистрального газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород».

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар возник 9 сентября около 14.00 на открытой территории вблизи села Барсуки Лановецкого района. Площадь пожара составила около 1,3 га.

На месте происшествия работает оперативная группа Лановецкого районного сектора ГСЧС Украины в Тернопольской области.

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Особое внимание спасателей сосредоточено на недопущении распространения пламени в направлении магистрального газопровода.

Для тушения пожара спасатели используют воду из реки Горынь, которая протекает на расстоянии 500 м от очага. Привлечена техника местного частного сельскохозяйственного предприятия агрофирмы «Горынь».

С целью выполнения мероприятий по ликвидации пожара проведено заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принято решение о выделение органами местного самоуправления необходимого количества горюче-смазочных материалов для обеспечения работы техники, задействованной на ликвидации пожара.

Причина возгорания устанавливается. Работы по ликвидации пожара продолжаются.