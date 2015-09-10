Госрыбагентство предлагает ужесточить ответственность за нарушение правил рыболовства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минимальные штрафы являются одной из причин того, почему и рыболовы-промышленники, и рыбаки-любители, и предприниматели, осуществляющие дноуглубительные работы, систематически нарушают законодательство. Эксперты отрасли утверждают, что только за первое полугодие 2015 года из-за браконьерства Украина потеряла около 50 млн грн», - цитирует пресс-служба главу Госрыбагентства Ярему Ковалива.

Как отмечается в сообщении, нарушение правил использования рыбы и других водных биоресурсов сегодня в основном регулируется Кодексом об административных правонарушениях, а уголовная ответственность предусмотрена исключительно за грубые нарушения. При этом в законодательстве четко не определены критерии «грубых нарушений», что позволяет почти все действия квалифицировать как административные правонарушения.

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В частности, Госрыбагентство предлагает установить уголовную ответственность за часть грубых нарушений, которые были совершены особо опасным способом (электролов, промысел с применением огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ), с наказанием в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 3 лет. Для рыбаков, ведущих лов рыбы с использованием электроудочки, огнестрельного оружия, взрывчатых или ядовитых веществ, предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также Госрыбагентство предлагает увеличить суммы штрафов за правонарушения в десятки раз. Так, за незаконное занятие рыбным промыслом сумма повышается с 100-200 не облагаемых налогом минимумов (1,7-3,4 тыс. грн) до 2-5 тыс. минимумов (34-85 тыс. грн). За действия, повлекшие тяжкие последствия, - с 3,4-6,8 тыс. грн до 119-255 тыс. грн. Кроме того, дается четкое разъяснение понятия «тяжких последствий» как суммы ущерба, которая в 500 и больше раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть 8,5 тыс. грн и более.

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Кроме того, ведомство предлагает существенно повысить ответственность за нарушение правил использования объектов животного мира, в том числе и для должностных лиц. Также отдельно предлагается внести наказание за дноуглубительные работы. Так, Госрыбагентство инициирует введение штрафа за данное нарушение в размере от 8,3 тыс. грн до 16,8 тыс. грн.

Также ведомство предлагает отдельно выделить нарушения относительно осетровых видов рыб как национального достояния Украины. Нововведением является ответственность за незаконный ввоз, вывоз, хранение с целью сбыта и торговлю осетровыми.

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«Такой вид нарушения теперь влечет за собой штраф от 700 до 1300 не облагаемых налогом минимумов (11,9 тыс. – 22,1 тыс. грн). За повторное нарушение, совершенное в течение года, штраф увеличивается вдвое - 1600-2500 не облагаемых налогом минимумов, что составляет 27,2 тыс. – 42,5 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, вылов рыбы в водоемах Украины в январе-июне 2015 года составил 19,2 тыс. тонн, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года.