На Киевщине продолжают тушить торфяники на площади более 2,5 гектаров (фоторепортаж)

В Киевской области продолжается тушение пяти очагов возгораний на торфяниках общей площадью 2,52 гектара.

Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, торф тлеет в Иванковском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Бородянском районах и в Ирпенской зоне.

Читайте такжеГСЧС: В Украине торфяные пожары охватили площадь в 112 гектаров

В ликвидации возгораний залежей торфа задействованы 50 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 сентября в Киевской области спасатели тушили 16 таких очагов.

По данным ГСЧС, по состоянию на 8 сентября в семи областях Украины было 20 очагов возгораний торфа общей площадью 57 гектаров.