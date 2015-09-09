На Киевщине продолжают тушить торфяники на площади более 2,5 гектаров (фоторепортаж)
В ликвидации возгораний залежей торфа задействованы 50 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники.
В Киевской области продолжается тушение пяти очагов возгораний на торфяниках общей площадью 2,52 гектара.
Как сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, торф тлеет в Иванковском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Бородянском районах и в Ирпенской зоне.
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В ликвидации возгораний залежей торфа задействованы 50 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 сентября в Киевской области спасатели тушили 16 таких очагов.
По данным ГСЧС, по состоянию на 8 сентября в семи областях Украины было 20 очагов возгораний торфа общей площадью 57 гектаров.