Greenpeace сообщил о малоизвестной экологической проблеме: туристическая одежда опасна для природы и человека (видео)

В мае-июне 2015 года эксперты Greenpeace отправились в глобальную научную экспедицию, чтобы найти доказательства того, что туристическая одежда может быть опасна для природы и человека.

Об этом сообщается на сайте организации.

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"Эксперты отобрали образцы снега и воды, пройдя по труднодоступным местам российского Алтая, чилийских Анд, швейцарских Альп, снежных гор Хаба в Китае и другим прекрасным уголкам нашей планеты.Мы отобрали образцы снега и воды из горных озёр, а затем отправили их в лабораторию, чтобы узнать, есть ли там полифенилсульфид (ПФС). И, к сожалению, эти опасные и крайне устойчивые химические соединения были обнаружены во всех пробах", - говорится в сообщении.

Greenpeace анонсирует выпуск доклада «Следы на снегу — опасные ПФС в отдалённых уголках планеты» о результатах глобального расследования Greenpeace, с помощью которого экоактивисты хотят привлечь внимание к малоизвестной и нерешённой проблеме.

ПФС применяют во многих промышленных процессах, содержатся они во многих потребительских товарах. Особенно активно ПФС используются производителями одежды и снаряжения для активного отдыха на природе, поскольку позволяют сделать ткани водонепроницаемыми и грязеотталкивающими. Как правило, это специальные мембраны, которые, делают одежду «легкой и непромокаемой».

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Оказавшись в окружающей среде, ПФС разрушаются крайне медленно, поэтому в течение многих лет накапливаются в живых организмах, распространяются по всей планете, по воздуху и воде. Эти фторированные соединения опасны как для природы, так и для человека. Попадая в организм с водой, едой и вдыхаемым воздухом, они могут вызывать бесплодие и способствовать развитию онкологических заболеваний, разрушать иммунную систему ребёнка.

Все эксперты Greenpeace в экспедициях были одеты в одежду PFC-free, и она не подвела даже на высоте 5 000 м в Китае или при проходе через горные ручьи и болота на Алтае. Некоторые бренды уже выпускают целые коллекции одежды, не содержащей опасных ПФС.