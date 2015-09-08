В Сибири в плену огня оказались 119 тысяч гектаров леса

Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства, передает Би-би-си.

Крупнейшие пожары по-прежнему полыхают в Бурятии и Иркутской области. Также сообщается о двух пожарах в Красноярском крае и четырех - в республике Алтай.

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На землях особо охраняемых природных территорий в Бурятии горят 8,5 тысяч гектаров леса, в Иркутской области - почти 5 тысяч гектаров.

За прошедшие сутки было потушено 32 лесных пожара на площади более 74,2 тыс гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в Сибири пытаются справится с лесными пожарами еще с весны. В этой связи режим ЧС ввели в Забайкальском крае, Иркутской области, Хакасии и Бурятии.