Госрыбагентство предлагает давать три года тюрьмы за електролов рыбы

Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

«Госрыбагентство инициирует усиление уголовной ответственности для рыбаков, осуществляющих лов рыбы электроловом - орудием лова, продажа и использование которого запрещены в Украине. За пребывание на водоеме или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями лова предлагается ввести уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет», - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, соответствующий законопроект Госрыбагентства ожидает рассмотрения в парламенте.

По словам Ковалива, ранее данное нарушение регулировалось одновременно и Административным и Уголовным кодексами.

«Соответственно, когда дело попадало в суд, то у нарушителей была возможность договориться со «слугами Фемиды» - в подавляющем большинстве случаев они получали мягкий вариант наказания не по Уголовному, а по Административному кодексу - штраф на сумму 340-680 грн», - цитирует Ковалива пресс-служба.

Ведомство предлагает, чтобы наказание за такой вид браконьерства определялось исключительно по Уголовному кодексу. Чиновник отметил, что штраф - это недостаточное наказание, поскольку лов рыбы на электроудочку является самым жестоким видом браконьерства – он не только убивает рыбу, но и уничтожает всю экосистему водоема. Практика исключительно уголовной ответственности за подобное правонарушение широко распространена в мире.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, вылов рыбы в водоемах Украины в январе-июне 2015 года составил 19,2 тыс. тонн, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Справка УНИАН. Согласно Уголовному кодексу, незаконный вылов рыбы с применением электрического тока наказывается штрафом от 200 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией орудий промысла и всего добытого.

Несмотря на это, браконьеры сегодня активно используют электроудочки, чем наносят колоссальный вред рыбным ресурсам и экосистеме водоемов Украины. Механизм действия этого приспособления зависит от разряда подаваемого тока и схемы электроудочки. Если импульс тока не очень сильный, рыба шокируется и всплывает на поверхность воды. При мощном токе рыба погибает. Даже если рыбе удалось выжить, она теряет способность к нересту. Кроме того, электроудочки уничтожают планктон, икру, личинки и другие водные организмы.