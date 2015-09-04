NASA: В этом году пожары нанесли большой ущерб природе Аляски (фото)

Аляска в текущем году переживает один из своих самых сложных пожароопасных сезонов, благодаря спутниковым снимкам видно, какой масштабный ущерб нанесло пламя, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

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Специалисты сравнили два снимка, сделанные с помощью спутников Terra и Aqua 14 июня и 1 сентября соответственно и смогли детально рассмотреть "шрамы", которые оставили после себя бушевавшие пожары. На одном из снимков эти "шрамы" выделены в виде бурых темных пятен. По данным межведомственного Координационного центра США, на Аляске на данный момент было зафиксировано 743 пожара.

Ранее сообщалось, что военные США впервые за почти 10 лет мобилизованы для помощи в тушении лесных пожаров. В общей сложности в тушении пожаров задействованы более 29 тысяч человек в разных штатах — среди них Калифорния, Айдахо, Монтана, Орегон, Вашингтон и другие.