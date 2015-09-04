В Херсонской области обезвредили преступную схему вылова креветок

В Херсонской области спецслужбы обезвредили преступную схему вылова, переработки и реализации креветок в промышленных масштабах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организатором схемы оказался чиновник Черноморского биосферного заповедника. Совместная межведомственная группа сотрудников СБУ, прокуратуры и пограничников задержала пятерых злоумышленников и чиновника заповедника. Читайте такжеВ честь Элтона Джона назван недавно открытый вид рифовой креветки - ученые Проведено 30 санкционированных обысков, изъяты 81 тыс грн и 2,8 тыс долл, 300 кг свежей и 500 кг термически обработанной креветки, 72 приспособления для вылова, 5 моторных лодок с двигателями. "Установлены все участники преступной схемы: непосредственные исполнители браконьерского вылова, работники перерабатывающих цехов, транспортировщики и получатели товара", - отмечается в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным промыслом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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