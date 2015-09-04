Вслед за Ривне дым окутал Луцк (фото)

В Луцке со вчерашнего вечера фиксируют значительное задымление территории. Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, задымление в городе, согласно информации синоптиков и гидрологов, возникло вследствие прохождения атмосферного воздуха с юго-восточного направления, с территории Львовской области (Стоянов, Радехов), где в течение недели горели торфяники.

«Концентрация остатков тления является не значительной, которая не наносит вреда окружающей среде и здоровью людей»,- говорится в сообщении.

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Очищению воздуха, согласно прогнозу волынских синоптиков, будут способствовать осадки в виде дождя и ветер, которые ожидаются в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Волынской области, задымление в городе также могли вызвать пожары на торфяниках в Луцком районе. Спасателям уже несколько дней не удается потушить горение торфа на площади 4,5 га в селах Крупа и Жидичин.

Как сообщила УНИАН и.о начальника гормежрайонного управления ГУ Госсанэпидслужбы в Волынской области Леся Шведик, пока превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ во взятых пробах воздуха в Луцке, не выявлено.