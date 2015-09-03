На Закарпатье уничтожают буковые леса из наследия ЮНЕСКО

Делается это вполне легально, ведь не все леса формально находятся на балансе заповедников, передает DW.

Отмечается, что именно под эгидой Гослесхозов и при поддержке местной власти беспощадно истребляются уникальные леса, аналогов которым нет во всей Европе. При этом срубленная древесина законно идет на экспорт.

Инна Кваковська, начальник научного отдела Ужанского национального природного парка, объясняет, что леса сейчас вырубают законно, и поэтому остановить это варварство они не могут. Несмотря на то, с 2007 года парк входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Буковые пралеса Карпат". Ужанский парк, на северо-западе Закарпатской области, является частью трилатерального украинско-польско-словацкого биосферного резервата "Восточные Карпаты".

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Проблема заключается в том, что на территории нацпарка есть участки, которые не относятся к заповедной зоне и где хозяйничают местные Гослесхозы. Сейчас речь идет о 1300 гектаров лесов, которые уже с 2009 года безуспешно пытаются изъять и взять под опеку. За это время вырубили уже около 40 гектаров ценного леса.

Отмечается, что все попытки договориться с лесниками или местными чиновниками – бесполезны. Они утверждают об экономической целесообразности таких рубок: районы депрессивные, нет прибыли. А древесина идет на экспорт, что пополняет сельские и районные бюджеты. Однако местные жители утверждают, что не испытывают от этого никакого улучшения.