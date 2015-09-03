Один из пожаров под Киевом ликвидирован, торфяники продолжают тлеть

Пожар в лесу в Зазимье ликвидирован.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что вчера возле Зазимье горело 32 га леса. На данный момент пожар уже ликвидирован.

"На сегодняшний день очагов пожара с открытым горением на территории Киева и поблизости нет. Есть отдельные очаги тления торфа и лесной подстилки", - сказал Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, почти все районы Киев затянуло дымом из-за лесных пожаров возле столицы.

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Чтобы остановить пожар, вспахана землю и вырублены деревья на пути распространения огня.

Также в Киевской области третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, возникшего между селами Коблица и Великий Лес Бородянского района.

Также спасатели рекомендовали киевлянам ограничить прогулки и проветривание помещений из-за вероятности распространения дыма от лесного пожара возле столицы.