Вслед за Киевом едкий дым накрыл Черкасскую и Винницкую области (фото)

В Черкасской области сегодня наблюдается задымление из-за пожара на Киевщине.

Как рассказал УНИАН пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, Черкасская область оказалась в зоне смога, которое вызвали затяжные лесные и торфяные пожары на территории Киевской области. Задымление наблюдается в Жашковском, Звенигородском, Каневском, Золотоношском, Лисянском, Городищенском, Корсунь-Шевченковском, Черкасском районах области и в Черкассах.

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Изменения в метеорологической обстановке, западный ветер и высокое давление существенно повлияли на экологическую обстановку с воздухом в большинстве районов области и самом областном центре. Из-за этого, существенно увеличилось количество обращений к медикам людей с хроническими или аллергическими заболеваниями, в первую очередь органов дыхания.

Как отмечают в ГСЧС, в ближайшее время ситуация в Черкасской области не изменится, поскольку направление ветра меняться не будет, неизменными остнанутся также атмосферное давление и влажность воздуха.

Также Госсанэпидслужба в Винницкой области начала исследования концентрации едких веществ и вредности дыма, что сегодня, 3 сентября, "накрыл" Винницу, сообщает корреспондент Depo.Винница.

"Органы госсанэпидслужбы области сегодня начали исследовать причины и последствия задымления Винницы. Только после получения результатов можно будет сказать о вреде этого дыма для людей и концентрацию в нем едких веществ", - сказал начальник городского отдела лабораторных исследований Главного управления госсанэпидслужбы в Винницкой области Александр Мельник.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, Винница проснулась в дыму. Одна из версий густого задымления - пожар на 96 га леса в Хмельницкой области.

Кратковременные дожди и грозы, которые ожидаются в ближайшие два дня в области, облегчат на короткое время ситуацию, но не смогут существенно повлиять на положение дел в долгосрочной перспективе.

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Сейчас все усилия ГСЧС и управления лесного и охотничьего хозяйства направлены на мониторинг и недопущение возникновения пожаров в природных экосистемах области. Кроме многочисленных патрулей и видеонаблюдения на особо угрожающих направлениях осуществляет патрулирование в небе. Также сегодня с помощью вертолета Оршанецького учебного центра Госпогранслужбы, специалисты областного управления лесного хозяйства и ГСЧС проведут контрольный облет всех торфяников и лесных массивов вокруг областного центра. Все пожарно-спасательные подразделения УГСЧС переведены в состояние повышенной готовности, усилены личным составом и дополнительной техникой.