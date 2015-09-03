Ученые: на Земле растет более трех триллионов деревьев

Такие данные сообщает журнал Nature, передает Лента.ру.

Предыдущая точка зрения, согласно которой на планете около 400 миллиардов деревьев, основывалась на материалах спутниковой съемки. Этот метод позволяет установить территории, на которых растут леса, но не позволяет оценить их плотность, что и стало источником ошибки. Работа международной группы ученых под руководством Томаса Кроутера из Нидерландского института экологии внесла уточнения в эти данные.

Исследование показало, что с того времени когда человечество начало заниматься сельскохозяйственной деятельностью (примерно 12 тысяч лет назад), количество деревьев в мире уменьшилось на 46 процентов. Ежегодно их становится меньше на 15 миллиардов. Даже в местах с теплым влажным климатом, благоприятствующим росту деревьев, леса могут отсутствовать по вине человека.

Читайте такжеДеструктивный характер природных явлений может заставить людей стать лучше - ученые

«Масштабы воздействия человека удивительны. Разумеется, мы предполагали, что человеческая деятельность будет играть важную роль, но я не ожидал, что это окажется решающим фактором, определяющим плотность роста деревьев», — отметил Кроутер.

Согласно докладу, с точки зрения плотности лесов, наиболее благополучными регионами являются Северная Америка, Скандинавия и Россия.

Читайте такжеВ России не утихают пожары: за сутки на Дальнем Востоке сгорело почти 1,2 тысячи гектаров леса

Ранее УНИАН сообщал, что ежегодно в объектах природно-заповедного фонда (ПЗФ) Украины на рубки приходится 35,6 тыс. гектар или 1,1% всей территории фонда, при этом вырубается почти 1 млн кубометров древесины, что составляет одну пятнадцатую ежегодной заготовки древесины в стране.