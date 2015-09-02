В Якутии на реке Лена разлилась нефть
20:28, 02 сентября 2015Природные ресурсы
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В Якутии на реке Лена обнаружены нефтяные пятна.
Разлив нефти в Якутии / meteovesti.ru
Одно нефтяное пятно зафиксировано в Ленском районе ниже по течению реки, передает meteovesti.ru.
Второе происшествие - около острова Нуучча-Арыыта Намского района. В данный момент государственными инспекторами охраны природы взяты пробы воды и почвы, опрошены местные жители и свидетели.
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Сейчас материалы относительно произошедшего готовятся к передаче в управление Росприродназора по Республике.
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