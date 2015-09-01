В России не утихают пожары: за сутки на Дальнем Востоке сгорело почти 1,2 тысячи гектаров леса

Более 1,18 тысячи гектаров леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке, из них почти 1,04 тысячи гектаров в Якутии, где отмечается самая сложная в округе ситуация с лесными пожарами, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки на территории Дальнего Востока горели 17 лесных пожаров, 10 из которых в республике Саха (Якутия), четыре в Хабаровском крае и три в Амурской области. Площадь, пройденная огнем, составила более 1,18 тысячи гектаров. Из них 1,038 тысячи гектаров приходится на Якутию, где сложилась наиболее напряженная ситуация", - сообщает департамент.

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Отмечается, что для борьбы со стихией региональными лесными службами привлекалось 580 человек, 39 единиц техники, 12 воздушных судов, в том числе шесть вертолетов.

"К утру вторника потушено три пожара, продолжаются работы по тушению 14 пожаров — семи в Якутии, трех в Амурской области и четырех в Хабаровском крае", — сообщают в ведомстве.