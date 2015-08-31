Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти

В последнее время самая сложная ситуация наблюдается в Бурятии, где введен "Режим чрезвычайной ситуации в лесах", и в Иркутской области, пишет Deutsche Welle. Общая площадь лесных пожаров в Бурятии возросла на 819 гектаров, сообщает в воскресенье, 30 августа, пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям России.

"В течение суток в Республике Бурятия возникло два очага пожаров на площади свыше 3,1 тысячи гектаров, ликвидировано шесть очагов пожаров на площади более 2,2 тысячи гектаров", - сообщили в МЧС.

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Тем временем в Иркутской области России за минувшие сутки не зафиксировано новых источников возгораний. "Ликвидировано три очага на площади 1937 га, в результате количество очагов уменьшилось на три пожара", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечено более 21 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин заявил об увеличении площади лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии в районе озера Байкал. По словам Куксина, пока удается спасти лишь некоторые населенные пункты и отдельные участки байкальских заповедников.