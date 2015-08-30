"Это не ночь, а день": россияне сняли "апокалиптическое" видео, как горят леса у озера Байкал
12:41, 30 августа 2015Природные ресурсы
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В России горят тысячи гектаров сибирских лесов.
Пожар рядом с озером Байкал / Кадр видео
В сети Интернет появилось видео масштабных пожаров в России, снятое с борта лодки на Байкале.
Ролик с подписью "Это Байкал. Это не ночь - это день. Так горит лес в Бурятии" появился на Youtube и набрал более 11 тысяч просмотров.
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Голос за кадром сообщает, что на улице не ночь, а половина второго дня.
Напомним, в России горят тысячи гектаров сибирских лесов. В частности, в Бурятии по данным Рослесхоза зафиксировано 31 пожар на площади 113,8 тыс. гектаров.
Видео MsLicana
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