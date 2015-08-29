Спасатели уменьшили площадь возгорания торфяников в Киевской области до 19 гектаров

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром оперативной группой ГСЧС во главе с первым заместителем председателя службы Олегом Мельчуцким проведена повторная авиационная разведка территории Киевской области, где происходит тление торфа.

Новых очагов не обнаружено. С 27 августа общая площадь очагов возгораний уменьшилась с 30 до 19 гектаров.

Площадь ближайшего к г. Киеву очага торфяного пожара в пойме реки Ирпень вблизи пгт Гостомель уменьшилась с 5 до 1,5 гектара. К тушению данного очага привлечены от ГСЧС 19 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе пожарная насосная станция и мотопомпы.

Читайте такжеЗагрязнения воздуха в столице из-за тления торфяников в Киевской области не зафиксировано - СЭС

Всего к тушению очагов тления торфа на территории Киевской области от ГСЧС привлечены 102 человека личного состава и 30 единиц техники.

Тушение очагов возгораний торфа осуществляется круглосуточно.

Радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы.

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 26 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).