В Greenpeace заявили, что справиться с лесными пожарами на Байкале пока не удается

Руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин заявил об увеличении площади лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии в районе озера Байкал.

"Ситуация довольно тревожная и продолжает ухудшаться. И в Иркутской области, и в республике Бурятия существенно больше 100 тысяч гектаров действующих пожаров. Часть из них удается локализовать, какие-то дают прирост площади. Боюсь, что до осенних дождей принципиально переломить ситуацию не получится", — сказал он в эфире телеканала "Дождь", передает Росбалт.

Читайте такжеNASA показало снимок из космоса масштабных пожаров в Сибири

По словам Куксина, пока удается спасти лишь некоторые населенные пункты и отдельные участки байкальских заповедников. Кроме того, отметил он, наблюдается довольно сильное задымление Иркутска, при этом ситуация осложняется торфяными пожарами в Иркутском районе.

Основной причиной пожаров он назвал человеческий фактор — "поджоги травы, по всей видимости, в весенний период; оставленные костры, брошенные окурки".