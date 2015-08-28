На Житомирщине бушует огонь: горят торфяники и лес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня на совещании в Коростенском районе по вопросам лесных пожаров сообщил председатель Житомирской ОГА Сергей Машковский.

По его данным, "по состоянию на сегодняшний день продолжается ликвидация торфяных пожаров в ряде районов области и более 3 гектаров леса в Коростенском районе. "В настоящее время для ликвидации возгорания залежей торфа привлечены личный состав спасателей, пожарно-спасательная техника",- добавил Машковский.

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Как прозвучало на совещании, вчера и сегодня на Коростенщине весь день стоял дым из-за пожара в лесах. Местные жители не исключают, что пожар произошел из-за умышленных поджогов. Такие пожары возникают в Коростенском районе уже не впервые, и люди связывают их с незаконной вырубкой леса.

"Местные жители неоднократно видели, как вывозят незаконно срубленные деревья, а потом на том же месте начинается пожар. Люди считают, что таким образом воры заметают следы",- отмечали участники совещания.

Работники лесхоза, которому принадлежит территория, где произошел пожар, факт недавней кражи леса не отрицают. Сейчас эти факты проверяют правоохранители. "Зафиксировано 10 случаев краж леса, задержаны злоумышленники, милиция проводила следственные действия",- отмечали на совещании специалисты "Коростенского лесхоза АПК" областного коммунального агроллесного хозяйственного предприятия "Житомироблагролес". Убытки от пожара устанавливаются. Присутствующие на совещании специалисты экологической инспекции инициировали проверку причин возгорания леса.

Как сообщал УНИАН, из-за жары на Житомирщине был объявлен 5 класс пожарной опасности. Существует 5 классов пожарной опасности: 1 класс – опасности нет; 2 класс – малая пожарная опасность; 3 класс – средняя пожарная опасность; 4 класс – высокая пожарная опасность; 5 класс – чрезвычайная пожарная опасность.

Справка УНИАН. За умышленный поджог украинским законодательством предусматриваются штраф в размере от 850 до 1190 грн для должностных лиц и от 170 до 340 грн для граждан.