Через 25 лет Ближний Восток столкнется с дефицитом пресной воды - аналитики

Тринадцать стран Ближнего Востока в течение 25 лет столкнутся с катастрофическим дефицитом пресной воды, считают эксперты Международного института управления водными ресурсами.

Самую серьезную нехватку будут ощущать шесть монархий Персидского залива - Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт и султанат Оман. Кроме того, значительный дефицит пресной воды ждет Израиль и палестинские территории, сообщает "РИА-Новости".

На основе расчетов по использованию водных ресурсов, эксперты прийшли к выводу, что страны Ближнего Востока в меньшей степени придерживаются стратегии водной безопасности.

"Эти государства (страны Персидского залива, Израиль и Палестина) полностью используют грунтовые воды, в больших количествах опресняют морскую воду, и в обозримом будущем столкнутся с исключительными вызовами, связанными с наличием пресной воды", — отметили эксперты.

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По их мнению, дефицит пресной воды, вызванный нерациональным использованием грунтовых вод, также скажется на продовольственной безопасности этих стран, которые по этой причине будут лишены возможности производить сельскохозяйственную продукцию в достаточных количествах.

Эксперты также предупреждают, что нехватка пресной воды в будущем может стать одной из основных причин возникновения конфликтов на Ближнем Востоке.