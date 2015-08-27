Спасатели круглосуточно тушат пожар под Киевом и заверяют, что ситуация под контролем

Тушение торфа в Киевской области осуществляется в круглосуточном режиме, ситуация контролируется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, утром 27 августа проведена авиационная разведка территории Киевской области, где происходит тление торфа. Новых очагов не выявлено.

«Ближайший к г. Киеву очаг торфяного пожара общей площадью 5 га находится в пойме реки Ирпень вблизи пгт Гостомель, с которого вчера, 26 августа, вероятно, произошло распространение задымленности на территорию г. Киева», - отметили в ГСЧС.

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К тушению этого центра дополнительно привлечено от ГСЧС 16 человек личного состава и 4 единицы техники, в том числе пожарная насосная станция и мотопомпы.

Всего к тушению очагов тления торфа на территории Киевской области от ГСЧС привлечены 72 человека личного состава и 22 единицы техники.

Также в Госслужбе заверили, что радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы и составляет в среднем 12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 24 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).