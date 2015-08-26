Жители Житомира вслед на киевлянами жалуются на задымленность в городе

Из-за возгорания травы на военном полигоне жители Житомира жалуются на значительную задымленность в городе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Как отмечается в сообщении, в Житомирское областное управления лесного и охотничьего хозяйства (вчера и сегодня - УНИАН) обращаются граждане и представители средств массовой информации. Люди обеспокоены фактом задымления улиц областного центра и интересуются его причинами.

Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства сообщило УНИАН, что по состоянию на 13 часов 26 августа пожар в лесах гослесфонда не зафиксирован.

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Одновременно лесоводам известно о том, что в Коростенском районе зафиксированы случаи возгорания травы на полях вблизи сел Холосно, Заречье и лесных массивов других пользователей. Лесоводы не стоят в стороне и оказывают помощь в ликвидации пожаров.

"Что же касается дыма в городе Житомире - то он распространяется с военного полигона, где уже вторые сутки горит сухая трава. Лесная охрана Житомирского лесхоза и Житомирского военного лесхоза принимает все необходимые меры, чтобы огонь не распространился на леса. Лесоводы постоянно дежурят на границе полигона и лесного фонда проводят отсечения огня. А находиться на территории полигона могут только военные из-за угрозы взрывоопасных предметов", - сообщили в управлении.