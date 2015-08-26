На Херсонщине горели более семи гектаров леса

В Высокопольском районе Херсонской области возле села Николаевка в 13-ом квадрате Заградовского лесничества Великоалександровского лесоохотничьего хозяйства возник лесной пожар.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к месту пожара немедленно были направлены силы и средства ГУ ГСЧС области и лесоохотничьего хозяйства. Пожар локализовали на площади 7,4 га. Благодаря совместным действиям спасателей и лесной охраны дальнейшее распространение огня не допущено. Площадь лесного пожара составляла 7, 4 га, из которых 4, 5 га верховой.

Всего к тушению пожара были привлечены 7 единиц пожарной техники и 34 спасателя.

Погибших и пострадавших нет.