В Зоне отчуждения возле Чернобыля продолжают тлеть 5 гектаров травы
09:23, 26 августа 2015Природные ресурсы
264
На территории хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного отселения Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает поливать очаги тления травы на 5 гектарах.
По состоянию на 26 августа пожар локализован / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Напоминается, что 9 августа в пуще между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка на площади 70 га возник лесной пожар.
Читайте такжеВ Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара
По состоянию на 26 августа пожар локализован. Открытого огня нет, на площади 5 га осуществляются проливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки и сухих поваленных деревьев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter