В Зоне отчуждения возле Чернобыля продолжают тлеть 5 гектаров травы

09:23, 26 августа 2015
Природные ресурсы
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На территории хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного отселения Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает поливать очаги тления травы на 5 гектарах.

УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напоминается, что 9 августа в пуще между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка на площади 70 га возник лесной пожар.

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По состоянию на 26 августа пожар локализован. Открытого огня нет, на площади 5 га осуществляются проливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки и сухих поваленных деревьев.

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