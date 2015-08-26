В Зоне отчуждения возле Чернобыля продолжают тлеть 5 гектаров травы

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напоминается, что 9 августа в пуще между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка на площади 70 га возник лесной пожар.

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По состоянию на 26 августа пожар локализован. Открытого огня нет, на площади 5 га осуществляются проливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки и сухих поваленных деревьев.