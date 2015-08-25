Новая экологическая проблема: космонавты указали на опасность энергосберегающих ламп (фото)

Новый проект Cities at Night с помощью снимков мегаполисов из космоса, сделанных в разные годы, демонстрирует новую экологическую проблему.

Авторы проекта использовали снимки Земли, сделанные астронавтами на борту Международной космической станции ночью в разные годы, чтобы продемонстрировать, как менялось световое загрязнение с приходом в жизнь людей светодиодного энергосберегающего освещения, пишет Новое время со ссылкой на Tech Insider.

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В результате выяснилось, что энергосберегающее LED-освещение оказывает негативное влияние на планету из-за яркого света. Засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, не только мешает проведению астрономических наблюдений, но и изменяет биоритмы живых существ.

Кроме того, специалисты отмечают, что такой яркий свет может стать причиной нарушения сна у людей и мешать нормальной выработке гормона сна мелатонина, что в результате может привести к головной боли, беспокойству, ожирению и прочим проблемам со здоровьем.

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